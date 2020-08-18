На Дивноморском водозаборе, который питает половину Геленджика, пересохли 24 из 35 скважин

Краснодарский край

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В Геленджике в августе половина города испытывает проблемы с водой из-за засухи

В июле из-за засухи в Геленджике ввели график подачи воды, а с 25 июля его сократили до полутора часов в сутки. В начале августа жители курорта записали видеообращение из-за проблем с водой. Однако в середине месяца власти Кубани и МЧС предупредили о новых ограничениях водоснабжения в Геленджике, Анапе, Темрюке и Новороссийске из-за сильной засухи.

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В пресс-службе мэрии Геленджика рассказали, что курорт разделен на две части по источникам подачи воды. Часть города обслуживает Дивноморский водозабор, где пересохли 24 из 35 скважин. Из-за этого накануне жители получили в пять раз меньше воды, чем положено.

Жители микрорайона Парус, где вода не поднимается на верхние этажи, 17 августа встретились с главой города Алексеем Богодистовым. Они пожаловались, что вынуждены ждать водовозку, набирать воду и поднимать ее в квартиры. Мэр поручил поставить в таких дворах емкости, которые ночью будут наполняться, а днем ими смогут пользоваться местные жители. Резервуары с водой установили по следующим адресам:

  • Парус, 18;
  • Леселидзе, 4/6 и 10;
  • Грибоедова, 62;
  • переулок Восточный, 40а;
  • Полевая, 53.

В ближайшее время емкости появятся еще на шести улицах.

Водоснабжение Геленджик

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