На Кубани случился крупный пожар в цехе по обработке древесины

Сообщение о пожаре на улице Транспортной поступило диспетчеру в 15:18. Прибывшие на место спасатели установили, что горит одноэтажный цех по обработке древесины. В 16:02 пламя распространилось на 800 кв. метров.

Спустя 45 минут пожар локализовали на той же площади. К ликвидации происшествия привлекли 39 человек и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 15 августа еще один крупный пожар начался в Краснодаре. Там загорелось офисное здание на площади 300 кв. метров.