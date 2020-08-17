На Кубани случился крупный пожар в цехе по обработке древесины
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В станице Крыловской днем 17 августа начался пожар
Сообщение о пожаре на улице Транспортной поступило диспетчеру в 15:18. Прибывшие на место спасатели установили, что горит одноэтажный цех по обработке древесины. В 16:02 пламя распространилось на 800 кв. метров.
Спустя 45 минут пожар локализовали на той же площади. К ликвидации происшествия привлекли 39 человек и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, 15 августа еще один крупный пожар начался в Краснодаре. Там загорелось офисное здание на площади 300 кв. метров.
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