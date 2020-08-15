В Краснодаре произошел крупный пожар на улице Российской

За последнюю неделю в Краснодаре произошло несколько пожаров. 10 августа в Юбилейном микрорайоне воспламенилась маршрутка, на следующий день горел пустырь на улице Новороссийской, 13 августа — Сенной рынок , а накануне — строящийся дом в Музыкальном микрорайоне.

В 16:22 пожар был локализован, а в 17:05 полностью потушен. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь тушили 36 спасателей и 11 спецмашин. Пожарные также предприняли меры, чтобы защитить соседние здания от возгорания. На месте работала оперативная группа МЧС Кубани.

В 15:19 диспетчеру МЧС сообщили о пожаре на улице Российской. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля двухэтажного офисного здания. Пламя распространилось на площади 300 кв. метров.

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