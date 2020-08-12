В Краснодаре мужчина погиб под трамваем

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 11 августа трамвай насмерть сбил пешехода

Авария случилась в 21:30 на улице Офицерской. По предварительным данным, 23-летний водитель трамвая сбил пешехода, который переходил трамвайные пути в неположенном месте. После этого мужчину отбросило на трамвай, который стоял слева на остановке.

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В результате ДТП пешеход погиб, его личность устанавливается. Все обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Осенью прошлого года Юга.ру рассказывали о похожем инциденте, который произошел в том же месте. На остановке «Екатерининский зал» мужчина ударился о трамвай и упал на землю.

ДТП Краснодар смерть Трамвай

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