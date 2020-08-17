Тренер «Краснодара» заявил, что доволен составом команды перед ЛЧ

Напомним, 15 августа «Краснодар» уступил в гостях «Локомотиву» со счетом 1:0. После матча Мусаев пообщался с журналистами и рассказал, что в первом тайме у «быков» был качественный футбол, но они упустили возможности забить. Во втором тайме, по словам тренера, команде не хватило мощности и давления.

Мусаев также уточнил, что замены в матче делал для того, чтобы отыграть пропущенный гол. Однако это сделать не удалось, поэтому он не может положительно оценить замены. Также у тренера спросили о готовности черно-зеленых играть в Лиге чемпионов.

«Когда начнется квалификационный раунд, мы начнем играть и тогда увидим, достойны ли мы играть в Лиге чемпионов. Пока составом я удовлетворен. Те футболисты, которые есть, могут решать самые высокие задачи. Поэтому не вижу больших проблем», — ответил Мусаев.

По словам тренера, шведский футболист Виктор Классон уже восстановился, но не вышел на поле из-за болезни: в середине недели у него поднялась температура. Есть вероятность, что он поправится к матчу с «Арсеналом».