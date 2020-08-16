В Краснодаре и Армавире умерли пациенты с COVID-19

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 16 августа рассказал подробности смерти двух жителей края с коронавирусом

Напомним, 16 августа в России диагностировали 4 тыс. 969 новых случаев заражения COVID-19, среди них 86 на Кубани. Всего в регионе умерло 143 пациента, в том числе двое за последние сутки.

В инфекционную больницу Армавира доставили 79-летнего мужчину с двухсторонней пневмонией. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Состояние пациента ухудшалось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако он скончался. В министерстве здравоохранения края уточнили, что у мужчины также были кардиосклероз и гипертоническая болезнь.

Другим умершим стал 58-летний житель Геленджика. Он жаловался на общую слабость, кашель и повышение температуры. Его госпитализировали в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара с двусторонней пневмонией, где выявили COVID-19. Пациента подключили к ИВЛ, но спасти его не удалось. Мужчина также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью.

Армавир Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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