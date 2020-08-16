На Кубани 86 человек заразились коронавирусом за сутки, двое умерли

В России болезнь выявили в 84 регионах, среди них у 1 тыс. 284 человек не было клинических проявлений (25,8%). За сутки скончались 68 пациентов, еще 3 тыс. 557 выздоровели. На юге больше всего зараженных в Москве (688), Санкт-Петербурге (163) и Московской области (154). На юге лидируют Ставропольский край и Ростовская область (по 129), Краснодарский край (86), Дагестан (58) и Крым (51).

Всего в России за период пандемии заразились 922 тыс. 853 человек, 15 тыс. 685 пациентов умерли, 732 тыс. 968 — выздоровели , сообщил RT.