На Кубани 86 человек заразились коронавирусом за сутки, двое умерли
В России 16 августа диагностировали 4 тыс. 969 новых случаев заражения COVID-19
В России болезнь выявили в 84 регионах, среди них у 1 тыс. 284 человек не было клинических проявлений (25,8%). За сутки скончались 68 пациентов, еще 3 тыс. 557 выздоровели. На юге больше всего зараженных в Москве (688), Санкт-Петербурге (163) и Московской области (154). На юге лидируют Ставропольский край и Ростовская область (по 129), Краснодарский край (86), Дагестан (58) и Крым (51).
Всего в России за период пандемии заразились 922 тыс. 853 человек, 15 тыс. 685 пациентов умерли, 732 тыс. 968 — выздоровели, сообщил RT.
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Позже Оперштаб Кубани рассказал, что среди 86 заболевших в крае 48 женщин и 38 мучин в возрасте до 89 лет. Больше всего заразившихся в Краснодаре, в том числе девятилетний ребенок. В остальном в регионе случаи распределились так:
- 18 — в Сочи;
- 5 — в Новороссийске;
- по 4 — в Геленджике и Туапсинском районе;
- по 3 — в Северском и Калининском;
- по 2 — в Анапе, Кущевском, Динском, Тимашевском и Приморско-Ахтарском районах;
- по 1 — в Новопокровском, Брюховецком, Отрадненском, Белоглинском, Славянском, Красноармейском, Ейском, Тбилисском и Новокубанском районах.
С начала пандемии краевые лаборатории провели 706 тыс. исследований на COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 174,5. Всего в регионе диагностировали 9 тыс. 903 случая коронавируса, 8 тыс. 416 пациентов уже выписали (+18), 143 человека скончались (+2). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 39 пациентов, еще четыре — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Всего к 16 августа в больницы региона с подозрением на коронавирус обратились 28 тыс. 777 человек, из них 3 тыс. 683 ребенка. На стационарном лечении остаются 3 тыс. 558 человек, в том числе 115 детей.
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