В школах России запретили массовые мероприятия до 1 января 2021 года
В министерстве просвещения РФ 14 августа рассказали об ограничениях в школах в новом учебном году
Об условиях учебы рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24». Он подчеркнул, что массовые мероприятия не будут проводить до 1 января 2021 года. При этом, отметил Кравцов, 1 сентября состоится в «очном нормальном формате».
По словам министра, в новом учебном году пройдут некоторые корректировки, которые никак не должны отразиться на процессе обучения, отмечает «360».
Напомним, власти сначала решили отменить линейки 1 сентября, а потом передумали.
Читайте также
Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах
Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха