В школах России запретили массовые мероприятия до 1 января 2021 года

Краснодарский край, Вся Россия

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В министерстве просвещения РФ 14 августа рассказали об ограничениях в школах в новом учебном году

Об условиях учебы рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24». Он подчеркнул, что массовые мероприятия не будут проводить до 1 января 2021 года. При этом, отметил Кравцов, 1 сентября состоится в «очном нормальном формате».

По словам министра, в новом учебном году пройдут некоторые корректировки, которые никак не должны отразиться на процессе обучения, отмечает «360».

Напомним, власти сначала решили отменить линейки 1 сентября, а потом передумали. 

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