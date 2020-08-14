В Сочи 8-летний мальчик спас тонувшего в бассейне ребенка

В Сочи в августе наградили школьника, который спас другого ребенка в бассейне

Инцидент произошел накануне в одном из гостевых домов в Лазаревском районе. Там остановилась семья Никиты Чернецкого из Москвы. 8-летний мальчик услышал крик о помощи и увидел, как в бассейне тонет другой ребенок. Никита прыгнул в воду и помог выбраться своему ровеснику.

14 августа школьника поблагодарил заместитель главы администрации Лазаревского района Карен Макарян. Ребенку подарили электронную книгу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Сочи. Также благодарность передали маме и прабабушке Никиты, которая помогала доставать тонущего ребенка из воды.

Как писали Юга.ру, похожий случай произошел в Крыму 1 августа. Во дворе одного из отелей Судака пятилетний мальчик катался на самокате, резко повернул и упал в бассейн. Находившаяся неподалеку семилетняя девочка бросилась в воду и помогла ему выбраться.