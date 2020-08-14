На Кубани снова третий день подряд от коронавируса умирают по два человека

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 14 августа скончались 138 пациентов с коронавирусом

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода. Как позже уточнили в региональным оперштабе, пациенты с коронавирусом скончались в Краснодаре и Сочи.

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В Краснодаре умер 52-летний местный житель. Он заболел в конце июля и был госпитализирован в краевую клиническую больницу № 2 с положительным анализом на COVID-19. Медики на компьютерной томографии выявили у пациента двустороннюю пневмонию и подключили его к ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, болезнь протекала в тяжелой форме, мужчина скончался.

В Сочи скончалась 83-летняя пенсионерка. Она была госпитализирована в городскую больницу курорта с высокой температурой и слабостью. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Пациентку подключили к ИВЛ, однако у женщины развилась двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония тяжелой степени, медики не смогли ее спасти. Отмечается, что пенсионерка имела также ряд сопутствующих болезней.

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Отметим, что на Кубани третий день подряд фиксируют по два летальных случая, вызванных коронавирусом. Так, 12 августа оперштаб сообщил о двух умерших пациентах в Сочи, а накануне в регионе скончались от коронавируса две женщины.

Также по два летальных исхода в сутки фиксировались 4, 5 и 6 августа.

Всего к 14 августа в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 9 тыс. 730 человек. В регионе зарегистрировали за все время пандемии 138 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть Сочи

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