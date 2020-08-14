На Кубани снова третий день подряд от коронавируса умирают по два человека

В Краснодарском крае к 14 августа скончались 138 пациентов с коронавирусом

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода. Как позже уточнили в региональным оперштабе, пациенты с коронавирусом скончались в Краснодаре и Сочи.

В Краснодаре умер 52-летний местный житель . Он заболел в конце июля и был госпитализирован в краевую клиническую больницу № 2 с положительным анализом на COVID-19. Медики на компьютерной томографии выявили у пациента двустороннюю пневмонию и подключили его к ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, болезнь протекала в тяжелой форме, мужчина скончался.

В Сочи скончалась 83-летняя пенсионерка . Она была госпитализирована в городскую больницу курорта с высокой температурой и слабостью. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Пациентку подключили к ИВЛ, однако у женщины развилась двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония тяжелой степени, медики не смогли ее спасти. Отмечается, что пенсионерка имела также ряд сопутствующих болезней.

Отметим, что на Кубани третий день подряд фиксируют по два летальных случая, вызванных коронавирусом. Так, 12 августа оперштаб сообщил о двух умерших пациентах в Сочи, а накануне в регионе скончались от коронавируса две женщины.

Также по два летальных исхода в сутки фиксировались 4, 5 и 6 августа.