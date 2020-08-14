В Сочи туристов унесло в море на матрасе
В Сочи 13 августа спасатели помогли туристам из Нижнего Новгорода, которых унесло в море
Накануне в 7:20 в районе пляжа «Лазаревский 2» двух молодых людей, туристов из Нижнего Новгорода на матрасе стало уносить от берега в открытое море. Жена одного из них вызвала спасателей. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного подразделения ЮРПСО вышли в акваторию на катере «Стрингер». Мужчины находились на расстоянии около 1 км от берега, их подняли на борт судна и доставили на пляж к родственникам.
В пресс-службе ЮРПСО МЧС России уточнили, что от мужчин чувствовался сильный запах алкоголя. Спасатели напомнили, что заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения опасно.
Кроме того, 13 августа спасатели помогли еще двум людям. Около 20:00 пьяный 43-летний местный житель в районе Агурского водопада «Чертова купель» сообщил спасателям, что не может сам идти. Его транспортировали на носилках и передали врачам. Около 00:00 в начале тропы экопарка «Ажек» со склона высотой около 6 метров упал 44-летний турист из Мурманска. Спасатели нашли его на скальной полке и подняли с помощью альпинистского снаряжения и носилок. Мужчину передали медикам, у него диагностировали перелом ребер и ушибы.
Напомним, 12 августа в МЧС рассказали об инциденте в Темрюкском районе: там мужчина догнал и спас 5-летнюю девочку, которую на надувном круге унесло в открытое море.
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