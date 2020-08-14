В Сочи туристов унесло в море на матрасе

Накануне в 7:20 в районе пляжа «Лазаревский 2» двух молодых людей, туристов из Нижнего Новгорода на матрасе стало уносить от берега в открытое море. Жена одного из них вызвала спасателей. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного подразделения ЮРПСО вышли в акваторию на катере «Стрингер». Мужчины находились на расстоянии около 1 км от берега, их подняли на борт судна и доставили на пляж к родственникам.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России уточнили, что от мужчин чувствовался сильный запах алкоголя. Спасатели напомнили, что заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения опасно.