Газовики Кубани планируют подготовиться к отопительному сезону раньше срока

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» начали подготовку к отопительному периоду 2020-2021 годов

Все запланированные работы собираются выполнить раньше намеченных сроков, несмотря на пандемию коронавируса. Сейчас работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершены на 93%: специалисты проверили состояние изолирующих соединений и более 38 тыс. единиц запорной арматуры, очистили более 3 тыс. км охранных зон газопроводов от кустарниковой растительности и травы, а для защиты от коррозии покрасили более 410 км наружного газопровода.

Также рабочие отремонтировали 4 тыс. 770 газорегуляторных пунктов и 1 тыс. 489 станций катодной защиты газопроводов. Газовики выполнили приборное обследование на герметичность более 3 тыс. км подземных газопроводов, проверили аварийный запас материалов, предназначенный для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации возможных нештатных ситуаций. Сейчас проводится диагностика более 600 км подземных газопроводов и 330 пунктов редуцирования газа.

Во всех районах края планируется провести противоаварийные и противопожарные тренировки, в том числе с привлечением МЧС. Для бесперебойного обеспечения потребителей газом в периоды похолодания и в случае аварийных ситуаций на газовых сетях сформировали два специальных графика: первый — «График перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях на 2020-2021 годы», который включает более 300 объектов газопотребления. По введению этого графика газовые компании уже провели тренировочные занятия в Выселковском и Кореновском районах;

во второй «График ограничения снабжения газом покупателей Краснодарского края и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии на период 2020-2021 годы» включено 546 объектов газопотребления. Введение этого графика отрабатывалось в Кавказском районе.