АО «Газпром газораспределение Краснодар» напомнило, что нельзя включать вытяжку одновременно с газовой колонкой

Поэтому если колонку и вытяжку включить одновременно, угарный газ вместо дымохода попадает в помещение. В таком случае токсичные вещества могут вызвать отравление вплоть до летального исхода.

Современные вытяжки, удаляющие запахи из кухни и установленные в прямой близости от газоиспользующего оборудования, достаточно мощные и способны создавать разряжение внутри помещения, что приводит к эффекту «опрокидывания» тяги.

Если в кухне, кроме газовой плиты, установлено и другое газовое оборудование, например, котел или водонагревательная колонка, то использовать кухонную вытяжку во время работы этих приборов нельзя.

Также специалисты АО «Газпром газораспределение Краснодар» обращают внимание на то, что запрещено подсоединять вытяжку к дымовому каналу любым способом, в том числе — через прочистной карман дымохода или тройник на дымоотводе котла или водонагревательной колонки. Этот запрет зафиксирован законодательно.

Газовики отмечают, что, поскольку большинство кухонь жилых домов имеют всего один вентканал, его нельзя занимать вытяжкой. Ситуация усугубилась и тем в связи с распространением герметичных металлопластиковых стеклопакетов. Дело в том, что если окна на кухне закрыты, в газовые приборы не поступает достаточно воздуха, нужного для полного сгорания газа. Поэтому естественная тяга в вентиляционных и дымовых каналах нарушается, и продукты сгорания удаляются неэффективно.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» напоминает о том, что по закону собственники жилых и нежилых помещений обязаны привлекать специалистов для проверки дымоходов не менее трех раз в год (до начала, во время и по окончании отопительного сезона). Ремонт, установку и замену газовых приборов могут выполнять только специализированные организации, с которой у собственника заключен договор на проведение ТО ВДГО/ВКГО.