В Новороссийске после ливня затопило улицы

В пресс-службе ГО и ЧС администрации Новороссийска порталу Юга.ру рассказали, что после непогоды на пляже в Алексино повалило плетень и несколько шезлонгов унесло в море. В центре и в Южном районе дождь шел 40 минут, 15 из них — интенсивно, и пропускная способность ливнеотведения не справилась с обильными осадками.

В соцсетях люди публиковали фото и видео, на которых видны последствия ливня. Например, на перекрестке улиц Куникова и Дзержинского повалило часть дерева, а в некоторых районах города шел град, улицы заполнились водой. На пляже Алексино ветер повалил зонты и плетень.