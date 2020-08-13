В Новороссийске после ливня затопило улицы
В Новороссийске 13 августа после сильного дождя затопило улицы и повалило пляжные зонты
В пресс-службе ГО и ЧС администрации Новороссийска порталу Юга.ру рассказали, что после непогоды на пляже в Алексино повалило плетень и несколько шезлонгов унесло в море. В центре и в Южном районе дождь шел 40 минут, 15 из них — интенсивно, и пропускная способность ливнеотведения не справилась с обильными осадками.
В соцсетях люди публиковали фото и видео, на которых видны последствия ливня. Например, на перекрестке улиц Куникова и Дзержинского повалило часть дерева, а в некоторых районах города шел град, улицы заполнились водой. На пляже Алексино ветер повалил зонты и плетень.
Напомним, 13 августа в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по ливням и грозам. На Черноморском побережье есть угроза формирования смерчей.
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