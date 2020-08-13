Адыгея получит более 61 млн рублей на расходы больниц и поликлиник

Адыгея

Распечатать

Правительство РФ 12 августа утвердило выделение Адыгее дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций в условиях пандемии

Республике выделили более 61,4 млн рублей, дополнительные средства пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По оценкам властей республики, сейчас эпидобстановка в регионе стабилизируется, медучреждения постепенно возвращаются к штатной работе.  Параллельно началась подготовка к новому эпидсезону в условиях распространения коронавируса, создаются условия для разделения потоков больных гриппом и коронавирусом.

Читайте также:

В связи с этим глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал на значимость поддержки федерального центра и актуальность выделения дополнительных ассигнований в период пандемии, в том числе и медорганизациям. Это позволит обеспечить стабильную работу больниц и поликлиник, а также оплату труда врачей и других медицинских работников, которые не были задействованы в лечении больных коронавирусом.

«Решение было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника. Средства будут выделены Адыгее в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ. Затем из республиканского бюджета средства поступят в бюджет территориального фонда ОМС», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Деньги Здравоохранение Медицина Мурат Кумпилов

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи двое мужчин пытались убить оленя в заповеднике
На Кубани будут судить мужчину, который до смерти избил 4-летнюю падчерицу
Глава Адыгеи обнародовал свои доходы за 2019 год
«Краснодар» начал продавать билеты на первый домашний матч сезона
МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по ливням и смерчам
На Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, умерли 2 человека

Лента новостей

Статьи

Меот и до. Кто жил в Краснодаре до краснодарцев

Статьи

«Я занимаюсь делом, для которого создан»

Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Реклама на портале