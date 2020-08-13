Адыгея получит более 61 млн рублей на расходы больниц и поликлиник

Республике выделили более 61,4 млн рублей, дополнительные средства пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По оценкам властей республики, сейчас эпидобстановка в регионе стабилизируется, медучреждения постепенно возвращаются к штатной работе. Параллельно началась подготовка к новому эпидсезону в условиях распространения коронавируса, создаются условия для разделения потоков больных гриппом и коронавирусом.