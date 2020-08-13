Адыгея получит более 61 млн рублей на расходы больниц и поликлиник
Правительство РФ 12 августа утвердило выделение Адыгее дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций в условиях пандемии
Республике выделили более 61,4 млн рублей, дополнительные средства пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
По оценкам властей республики, сейчас эпидобстановка в регионе стабилизируется, медучреждения постепенно возвращаются к штатной работе. Параллельно началась подготовка к новому эпидсезону в условиях распространения коронавируса, создаются условия для разделения потоков больных гриппом и коронавирусом.
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В связи с этим глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал на значимость поддержки федерального центра и актуальность выделения дополнительных ассигнований в период пандемии, в том числе и медорганизациям. Это позволит обеспечить стабильную работу больниц и поликлиник, а также оплату труда врачей и других медицинских работников, которые не были задействованы в лечении больных коронавирусом.
«Решение было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника. Средства будут выделены Адыгее в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ. Затем из республиканского бюджета средства поступят в бюджет территориального фонда ОМС», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
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