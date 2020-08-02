В Адыгее стартовал пилотный проект по онлайн-диспансеризации граждан
В Адыгее с 1 августа начался пилотный проект — скрининг-программа «Линия здоровья»
Программа «Линия здоровья» — альтернативный метод диспансеризации и профилактических осмотров людей в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения Адыгеи.
В рамках проекта жители республики в возрасте до 65 лет смогут пройти анкетирование, обратившись по телефону 520-900 или самостоятельно заполнив онлайн-анкету.
На основе полученных данных специалисты республиканского Центра медпрофилактики оценят состояние здоровья обратившихся. Людей, попадающих в категорию риска по сосудистым заболеваниям, онкологии и другим болезням, будут адресно приглашать для прохождения медосмотра.
«Проектом планируется охватить около 10 тыс. человек онлайн-анкетированием на предмет раннего выявления факторов риска, их медицинский осмотр и дальнейшее обследование и лечение с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер», — отметили в минздраве Адыгеи.
Онлайн-программа не исключает традиционный метод диспансеризации, которой планируют охватить прежде всего работающее население.
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