Адыгея дополнительно получит 123 млн рублей на выплаты безработным

Адыгея

Распечатать

Трехсторонняя комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований 23 июля решила выделить средства для Адыгеи на выплаты безработным

На эти цели республика дополнительно получит из резервного фонда Правительства РФ 123,1 млн рублей.

В пресс-службе главы Адыгеи напомнили, что с 31 марта увеличился максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. 130 рублей. С марта по июнь в республике было назначено до 2 тыс. таких пособий. А семьям с детьми, где один из родителей остался без работы, пособие увеличивается из расчета 3 тыс. рублей на каждого ребенка. В республике 1 тыс. 95 человек уже получают такие пособия на 1 тыс. 815 детей.

«Решение было принято при поддержке члена комиссии депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника. Глава Адыгеи поставил задачу уделить особое внимание выполнению поручений, которые связаны с мерами поддержки граждан в период пандемии», — добавили в пресс-службе главы Адыгеи.

Напомним, в июне было принято решение выделить Адыгее из резервного фонда Правительства РФ 85,1 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, из них почти 14 млн рублей предназначено для реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики.

Безработица Бюджет Деньги Трудоустройство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Кавказском заповеднике установили электроизгородь от медведей
Тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли в выгребной яме
У главы Красноармейского района диагностировали коронавирус
Ученый Гидрометцентра России рассказал, в каких городах Черное море самое теплое
Жителей и гостей Кубани предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении
На Кубани число заболевших коронавирусом возросло до 96 за сутки

Лента новостей

Статьи

«Выходили в море на сутки, но не погружались — могли взорваться»

История «краснодарской» подводной лодки с Затона

Статьи

В путешествие мечты

«Пятёрочка» назвала победителя акции «Большие Гастролли»

Статьи Партнерский

Как попасть в Школу молодого предпринимателя и чем она полезна? Отвечаем в 6 карточках

Реклама на портале