Бывшего высокопоставленного полицейского из Адыгеи будут судить за мошенничество

Адыгея

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Следком Адыгеи 12 августа сообщил, что руководитель структуры МВД республики пойдет под суд по делу о мошенничестве

Установлено, что в ноябре 2019 года руководитель одного из структурных подразделений МВД по Адыгее пообещал жителю Майкопа помочь в получении  водительского удостоверения за вознаграждение. 

«Сотрудник ОВД получил от майкопчанина требуемую сумму денег. Похищенные денежные средства обвиняемый присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный ущерб», — сообщили 12 августа в пресс-службе СУ СКР по Адыгее. 

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В отношении полицейского отдел по расследованию особо важных дел по материалам, поступившим из УФСБ России по Адыгее, возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения).

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Майкопский городской суд.

По результатам служебной проверки, проведенной службой собственной безопасности МВД республики, руководитель структурных подразделений полиции уволен в связи с совершением преступления.

Министерство внутренних дел РФ Мошенничество Полиция Превышение полномочий ФСБ

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