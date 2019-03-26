В Адыгее уволили двух сотрудников ДПС за вымогательство взятки в 20 тыс. рублей

В МВД по Адыгее в марте завершили служебную проверку в отношении двух инспекторов ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве

Автоинспекторов Адыгейского межмуниципального отдела МВД России заподозрили в вымогательстве взятки у жителя города Краснодара.

«По результатам рассмотрения представления прокурора Адыгеи оба инспектора ГИБДД уволены со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия», — прокомментировали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, в январе автоинспекторов задержали при получении 20 тыс. рублей у сбежавшего с места ДТП краснодарца за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности.

Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Адыгее расследует уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору).