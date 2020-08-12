В Анапе уволили начальников еще двух управлений мэрии

В Анапе в августе посты в мэрии покинули начальник архитектуры и начальник правового управления

Напомним, в конце июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Анапу и раскритиковал ситуацию с застройкой дюн. После этого глава города Юрий Поляков ушел в отставку, а и.о. главы курорта стал Василий Швец.

12 августа появилась инфомрация о том, что Василий Швец также уволил начальника управления архитектуры и градостроительства курорта Светлану Добродомову. По данным телеграм-канала «Анапский Маяк», такое решение было принято после работы комиссии. На сайте мэрии сейчас нет данных о руководителе управления, а и.о. главы является Яна Хандошко.

Кроме того, своей должности лишился начальник правового управления администрации города Евгений Павловец. Увольнения порталу Юга.ру подтвердил источник в администрации Анапы. На сайте мэрии также нет ифнормации о начальнике управления, а его заместителем приходится Диана Арутюнян.