Кондратьев раскритиковал застройку дюн в Анапе. Мэр города решил сложить полномочия

Напомним, 20 июля губернатор Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Анапе и раскритиковал ситуацию с застройкой курорта. Он поручил создать специальную комиссию, которая будет проверять соблюдение градостроительных норм и исправлять ситуацию с самостроями в городе.

Позже в пресс-службе администрации края сообщили, что мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию и попросил губернатора принять его отставку.

Глава региона поблагодарил Полякова за работу и подчеркнул, что в Анапе создается правовое поле для недопущения незаконной застройки.

Как сообщали Юга.ру, Юрий Поляков исполнял обязанности главы Анапы с августа 2017 года, а в октябре того же года был избран на пост мэра.

В 2007 году Юрий Поляков был главой Благовещенского сельского округа, в 2008–2014 годах — заместителем главы Анапы по санаторно-курортному комплексу, в 2014–2017 годах возглавлял департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.