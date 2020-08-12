В Сочи за сутки умерли два пациента с COVID-19

В Краснодарском крае к 12 августа жертвами коронавируса стали 134 человека

Напомним, на Кубани за прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 87 человек, а два заболевших скончались. Как позже сообщили в краевом оперштабе, летальные случаи были зафиксированы в инфекционной больнице № 2 Сочи.

Первым умершим пациентом оказалась 47-летняя местная жительница . Компьютерная томография выявила у больной двустороннюю пневмонию, а анализ на COVID-19 дал положительный результат. Из-за болезни у женщины развился синдром полиорганной недостаточности, ее подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти пациентку не удалось.

Также в больнице скончался 72-летний мужчина . У него был подтвержденный COVID-19 и двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония, которая протекала в тяжелой форме. Из-за болезни у пенсионера также развился синдром полиорганной недостаточности, он был подключен к ИВЛ. Отмечается, что пациент страдал гипертонией.