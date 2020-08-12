В Сочи за сутки умерли два пациента с COVID-19
В Краснодарском крае к 12 августа жертвами коронавируса стали 134 человека
Напомним, на Кубани за прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 87 человек, а два заболевших скончались. Как позже сообщили в краевом оперштабе, летальные случаи были зафиксированы в инфекционной больнице № 2 Сочи.
Первым умершим пациентом оказалась 47-летняя местная жительница. Компьютерная томография выявила у больной двустороннюю пневмонию, а анализ на COVID-19 дал положительный результат. Из-за болезни у женщины развился синдром полиорганной недостаточности, ее подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти пациентку не удалось.
Читайте также:
Также в больнице скончался 72-летний мужчина. У него был подтвержденный COVID-19 и двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония, которая протекала в тяжелой форме. Из-за болезни у пенсионера также развился синдром полиорганной недостаточности, он был подключен к ИВЛ. Отмечается, что пациент страдал гипертонией.
За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 552 человек, врачи не смогли спасти 134 пациента. Еще 48 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое подключены к ЭКМО.
Все материалы по теме:
Читайте также
Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах
Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха