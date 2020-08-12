На Кубани за сутки выявили меньше 90 случаев коронавируса

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 12 августа COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 552 человек

В России за сутки зафиксировали 5 тыс. 102 новых носителя коронавируса в 84 регионах страны. Только 27,5% больных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Также за сутки полностью выздоровели 7 тыс. 123 пациента с COVID-19, скончались 129 человек.

Больше всего заболевших выявили в Москве (+689), Свердловской области (+167) и Санкт-Петербурге (+161).

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На юге России по числу новых заболевших лидируют Ростовская область (+127), Ставропольский край (+95) и Краснодарский край (+87). Далее идут: Дагестан (49), Крым (40), Ингушетия (29), Адыгея (19), Кабардино-Балкария (15), Карачаево-Черкесия (13), Севастополь (8), Северная Осетия (7), Чечня (7).

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились, по данным федерального оперштаба, 902 тыс. 701 человек. При этом 710 тыс. 298 пациентов выздоровели, а 15 тыс. 260 человек скончались.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, за сутки COVID-19 подтвердился у 87 человек. Среди заболевших 54 женщины и 33 мужчины, в том числе семеро детей в возрасте от 1,5 до 17 лет.

Новые случаи коронавируса выявили в 23 муниципалитетах:

  • в Краснодаре — 20;
  • в Сочи — 15;
  • в Кущевском районе — 10;
  • в Апшеронском и Абинском районах — по 4;
  • в Туапсинском, Ейском, Тихорецком, Красноармейском, Павловском и Выселковском районах — по 3;
  • в Северском, Мостовском, Динском и Лабинском районах — по 2;
  • в Тимашевском, Кавказском, Приморско-Ахтарском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Белореченском, Славянском районах и Новороссийске — по 1.

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За все время пандемии коронавирус подтвердился у 9 тыс. 552 человек, при этом 8 тыс. 228 пациентов были выписаны с выздоровлением (70 за последние сутки), однако 134 человека спасти не удалось (+2 за сутки). Еще 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое подключены к ЭКМО.

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К кубанским врачам за все время с подозрением на COVID-19 обратились 27 тыс. 370 человек, в том числе 3 тыс. 449 детей. В стационарах остаются 3 тыс. 562 пациента, включая 108 детей. В поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 866 человек. В лабораториях края провели 671 тыс. 456 исследований на коронавирус.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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