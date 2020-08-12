На Кубани за сутки выявили меньше 90 случаев коронавируса
В Краснодарском крае к 12 августа COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 552 человек
В России за сутки зафиксировали 5 тыс. 102 новых носителя коронавируса в 84 регионах страны. Только 27,5% больных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Также за сутки полностью выздоровели 7 тыс. 123 пациента с COVID-19, скончались 129 человек.
Больше всего заболевших выявили в Москве (+689), Свердловской области (+167) и Санкт-Петербурге (+161).
На юге России по числу новых заболевших лидируют Ростовская область (+127), Ставропольский край (+95) и Краснодарский край (+87). Далее идут: Дагестан (49), Крым (40), Ингушетия (29), Адыгея (19), Кабардино-Балкария (15), Карачаево-Черкесия (13), Севастополь (8), Северная Осетия (7), Чечня (7).
Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились, по данным федерального оперштаба, 902 тыс. 701 человек. При этом 710 тыс. 298 пациентов выздоровели, а 15 тыс. 260 человек скончались.
Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, за сутки COVID-19 подтвердился у 87 человек. Среди заболевших 54 женщины и 33 мужчины, в том числе семеро детей в возрасте от 1,5 до 17 лет.
Новые случаи коронавируса выявили в 23 муниципалитетах:
- в Краснодаре — 20;
- в Сочи — 15;
- в Кущевском районе — 10;
- в Апшеронском и Абинском районах — по 4;
- в Туапсинском, Ейском, Тихорецком, Красноармейском, Павловском и Выселковском районах — по 3;
- в Северском, Мостовском, Динском и Лабинском районах — по 2;
- в Тимашевском, Кавказском, Приморско-Ахтарском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Белореченском, Славянском районах и Новороссийске — по 1.
За все время пандемии коронавирус подтвердился у 9 тыс. 552 человек, при этом 8 тыс. 228 пациентов были выписаны с выздоровлением (70 за последние сутки), однако 134 человека спасти не удалось (+2 за сутки). Еще 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое подключены к ЭКМО.
К кубанским врачам за все время с подозрением на COVID-19 обратились 27 тыс. 370 человек, в том числе 3 тыс. 449 детей. В стационарах остаются 3 тыс. 562 пациента, включая 108 детей. В поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 866 человек. В лабораториях края провели 671 тыс. 456 исследований на коронавирус.
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