Первышов ответит на вопросы краснодарцев в прямом эфире
Евгений Первышов 12 августа сообщил, что проведет с интернет-пользователями онлайн-конференцию, посвященную проблемам Краснодара
Евгений Первышов сообщил, что онлайн-конференция начнется завтра, 13 августа, в 9:00 на его ютуб-канале.
Каждый, кто хочет задать вопрос о городе, может оставить его в комментариях под видео с обращением в ютубе, группе «Помоги городу» в фейсбуке, на странице Юга.ру либо в инстаграме «Типичного Краснодара».
Кроме ютуб-канала Первышова, транслировать прямой эфир будут на странице Юга.ру в Facebook и в инстаграме «Типичный Краснодар».
«Стараюсь использовать отпуск, чтобы больше общаться с краснодарцами. Это помогает вникать в проблемы не только всего города, но и отдельных дворов, улиц. Город немаленький, больше миллиона жителей. Пока сам не пообщаешься с теми, кто непосредственно живет в том или другом районе, по-настоящему обстановку не поймешь», — так в своем телеграм-канале Первышов объяснил решение провести прямой эфир.
Выбирать и озвучивать вопросы для конференции будут:
- гендиректор портала Юга.ру и руководитель ЦСИ «Типография» Евгений Руденко;
- координатор сообщества «Помоги городу» Елена Шувалова;
- гендиректор компании «Владос» Левон Акопов;
- капитан команды КВН «Сборная города Краснодара» Никита Андриенко.
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