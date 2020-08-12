Первышов ответит на вопросы краснодарцев в прямом эфире

Краснодарский край

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Евгений Первышов 12 августа сообщил, что проведет с интернет-пользователями онлайн-конференцию, посвященную проблемам Краснодара

Евгений Первышов сообщил, что онлайн-конференция начнется завтра, 13 августа, в 9:00 на его ютуб-канале.

Каждый, кто хочет задать вопрос о городе, может оставить его в комментариях под видео с обращением в ютубе, группе «Помоги городу» в фейсбуке, на странице Юга.ру либо в инстаграме «Типичного Краснодара».

Кроме ютуб-канала Первышова, транслировать прямой эфир будут на странице Юга.ру в Facebook и в инстаграме «Типичный Краснодар».

«Стараюсь использовать отпуск, чтобы больше общаться с краснодарцами. Это помогает вникать в проблемы не только всего города, но и отдельных дворов, улиц. Город немаленький, больше миллиона жителей. Пока сам не пообщаешься с теми, кто непосредственно живет в том или другом районе, по-настоящему обстановку не поймешь», — так в своем телеграм-канале Первышов объяснил решение провести прямой эфир.

Выбирать и озвучивать вопросы для конференции будут:

  • гендиректор портала Юга.ру и руководитель ЦСИ «Типография» Евгений Руденко;
  • координатор сообщества «Помоги городу» Елена Шувалова;
  • гендиректор компании «Владос» Левон Акопов;
  • капитан команды КВН «Сборная города Краснодара» Никита Андриенко.
Евгений Первышов Интернет Краснодар общество

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