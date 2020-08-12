В краснодарской «Типографии» стартовал проект «Лаборатория вместе» по развитию инклюзивной культуры

Организаторы собираются провести в Краснодаре ряд мероприятий, чтобы помочь людям с особенностями ментального развития получить художественные навыки для творчества в разных сферах, а также реализовать свой потенциал с помощью искусства.

«Мы уже много лет реализуем на юге проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями. Для "Ростелекома" это направление является важной составляющей социальной политики, к тому же наша компания давно и системно развивает волонтерское движение среди своих сотрудников. Поэтому мы с энтузиазмом включились в этот проект», — рассказал директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.

Он добавил, что в компании уверены, что проект принесет пользу не только самим участникам, но и привлечет внимание общественности к проблемам особенных людей.