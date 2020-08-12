В краснодарской «Типографии» стартовал проект «Лаборатория вместе» по развитию инклюзивной культуры

Партнерский Краснодарский край

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В Краснодаре на площадке центра современного искусства «Типография» в августе запустили программу «Лаборатория вместе», направленную на развитие инклюзивной культуры

Программу «Лаборатория вместе» на базе «Типографии» запустили благотворительные организации «Открытая среда» и «Добрый-Юг» совместно с «Ростелекомом».

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Организаторы собираются провести в Краснодаре ряд мероприятий, чтобы помочь людям с особенностями ментального развития получить художественные навыки для творчества в разных сферах, а также реализовать свой потенциал с помощью искусства.

«Мы уже много лет реализуем на юге проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями. Для "Ростелекома" это направление является важной составляющей социальной политики, к тому же наша компания давно и системно развивает волонтерское движение среди своих сотрудников. Поэтому мы с энтузиазмом включились в этот проект», — рассказал директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.

Он добавил, что в компании уверены, что проект принесет пользу не только самим участникам, но и привлечет внимание общественности к проблемам особенных людей.

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Куратор «Типографии» Елена Ищенко выразила уверенность, что запуск проекта поможет реализовать в городе уникальные проекты и повысить уровень инклюзивной культуры в обществе.

В начале августа в рамках проекта запустилась инклюзивная лаборатория творчества «Кажется, это искусство» для людей с аутизмом. Наставниками участников стали современные художники Краснодара, Геленджика и Санкт-Петербурга, работающие с разными техниками и направлениями — от живописи до современного танца.

В ближайшее время в «Типографии» в рамках проекта также заработает мастерская графики и иллюстрации «неПросто мастерские». Там молодым людям с ментальными нарушениями помогут освоить курсы компьютерной графики, научат рассказывать истории через комиксы. Вместе с волонтерами они посетят выставки и серию воркшопов от профессиональных художников.

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В ноябре в «Типографии» планируют открыть инклюзивную выставку «Искусство быть», на которой покажут работы художников из разных городов России, в том числе Краснодара. В рамках выставки также пройдут специальные экскурсии, адаптированные для людей с разными формами инвалидности, лекции и перформансы для широкой аудитории.

«Ростелеком» является генеральным партнером всех проектов, а также реализует собственную программу корпоративного волонтерства, сообщили 12 августа в пресс-службе компании.

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