МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

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Мобильный оператор МегаФон 12 августа сообщил о запуске нового решения для рынка онлайн-коммерции — «Мобильный ID»

Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля.

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Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи «Мобильного ID», необходимо ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на пуш-уведомление. Теперь клиенту не нужно запоминать логин и пароль к каждому сайту. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией «Заполнить с Мобильным ID».

«Мобильный ID» будет востребован у интернет-магазинов, банков, образовательных сервисов, туроператоров и любых онлайн-ресурсов, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.

«Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу "Мобильный ID", интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Данные пользователя будут хранить под защитой в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом сим-карты. Сервис принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений. В некоторых случаях у пользователя могут дополнительно запросить четырехзначный пин-код, чтобы защтить данные даже при потере телефона, рассказали в пресс-службе оператора.

Интернет Мобильная связь Технологии

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