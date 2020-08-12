МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи «Мобильного ID», необходимо ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на пуш-уведомление. Теперь клиенту не нужно запоминать логин и пароль к каждому сайту. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией «Заполнить с Мобильным ID».

«Мобильный ID» будет востребован у интернет-магазинов, банков, образовательных сервисов, туроператоров и любых онлайн-ресурсов, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.

«Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу "Мобильный ID", интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.