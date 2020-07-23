МегаФон запустил для врачей сервис по удаленному контролю за здоровьем пациентов

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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МегаФон в июле представил решение по удаленному мониторингу медицинских показателей пациентов через интернет вещей

В пресс-службе компании МегаФон 23 июля рассказали, что пандемия коронавируса дала новый импульс развитию цифровой медицины: например, выросла потребность в удаленных консультациях. В связи с этим компания разработала проект дистанционного мониторинга здоровья.

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Решение предполагает, что медицинские приборы, у которых есть сим-карта, смогут автоматически передавать показатели здоровья в облако МегаФона. Там данные будут складываться в обезличенном виде, персональную информацию увидит только врач в интерфейсе решения. Также в хранилище отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости пациента можно через сервис записать к ним на прием.

Таким образом пациенты смогут, например, фиксировать артериальное давление или уровень сахара в крови. В компании добавили, что сервис первым на рынке позволяет мониторить состояние людей с гипертонией. Для них предлагается два сценария контроля — короткий (на 1-3 месяца), который позволит назначить и проконтролировать лечение, либо долгосрочный — для тех, кому необходимо постоянное наблюдение.

Директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФон Павел Захаров отметил, что сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей.

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«На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему СМС-сообщение с напоминанием», — рассказал Павел Захаров.

В пресс-службе МегаФона уточнили, что развитие цифровых сервисов соответствует госпрограмме «Цифровая экономика». Платформа рассчитана на подключение любого медицинского оборудования, которое работает удаленно,  и может быть универсальным интерфейсом для разных информационных систем.

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