МегаФон запустил для врачей сервис по удаленному контролю за здоровьем пациентов
МегаФон в июле представил решение по удаленному мониторингу медицинских показателей пациентов через интернет вещей
В пресс-службе компании МегаФон 23 июля рассказали, что пандемия коронавируса дала новый импульс развитию цифровой медицины: например, выросла потребность в удаленных консультациях. В связи с этим компания разработала проект дистанционного мониторинга здоровья.
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Решение предполагает, что медицинские приборы, у которых есть сим-карта, смогут автоматически передавать показатели здоровья в облако МегаФона. Там данные будут складываться в обезличенном виде, персональную информацию увидит только врач в интерфейсе решения. Также в хранилище отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости пациента можно через сервис записать к ним на прием.
Таким образом пациенты смогут, например, фиксировать артериальное давление или уровень сахара в крови. В компании добавили, что сервис первым на рынке позволяет мониторить состояние людей с гипертонией. Для них предлагается два сценария контроля — короткий (на 1-3 месяца), который позволит назначить и проконтролировать лечение, либо долгосрочный — для тех, кому необходимо постоянное наблюдение.
Директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФон Павел Захаров отметил, что сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей.
«На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему СМС-сообщение с напоминанием», — рассказал Павел Захаров.
В пресс-службе МегаФона уточнили, что развитие цифровых сервисов соответствует госпрограмме «Цифровая экономика». Платформа рассчитана на подключение любого медицинского оборудования, которое работает удаленно, и может быть универсальным интерфейсом для разных информационных систем.
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