Трамваи встали в Краснодаре после того, как мужчина ударился об вагон

Краснодарский край

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В Краснодаре 16 сентября в районе Чистяковской рощи мужчина ударился о борт трамвая

Очевидцы сообщили порталу Юга.ру, что на остановке «Екатерининский за» мужчина попал под трамвай. По их словам, из-за этого трамваи перестали ходить в том направлении.

В пресс-службе администраци Краснодара со ссылкой на КТТУ пояснили, что мужчина на остановке ударился о борт трамвая. Он в сознании. Причина происшествия пока не известна — или он неудачно переходил трамвайные пути, или перебегал. Обстоятельства устанавливают. На место прибыла бригада скорой помощи.

По данным очевидцев мужчина неопрятно одет и от него пахло алкоголем, уточнили в пресс-службе.

Краснодар Происшествия Трамвай Транспорт

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