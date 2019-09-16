В полиции рассказали подробности ДТП с трамваем и пешеходом в Краснодаре

Очевидцы ранее рассказали, что на остановке «Екатерининский за» мужчина попал под трамвай. Из-за этого движение трамваев временно остановилось.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что ДТП случилось в 18:40. Трамвай маршрута № 15 ехал от улицы Гаврилова в сторону Колхозной. Подъезжая на остановку общественного транспорта, он столкнулся с пешеходом. От удара мужчина упал на землю.

«Со слов 31-летнего водителя вагона, перед ударом мужчина самопроизвольно качнулся в сторону трамвайного полотна, в результате чего произошло столкновение. Проводится провекра», — добавил Коноваленко.

Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу.