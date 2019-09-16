В полиции рассказали подробности ДТП с трамваем и пешеходом в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 16 сентября мужчина получил травмы, ударившись о вагон трамвая

Очевидцы ранее рассказали, что на остановке «Екатерининский за» мужчина попал под трамвай. Из-за этого движение трамваев временно остановилось. 

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что ДТП случилось в 18:40. Трамвай маршрута № 15 ехал от улицы Гаврилова в сторону Колхозной. Подъезжая на остановку общественного транспорта, он столкнулся с пешеходом. От удара мужчина упал на землю.

«Со слов 31-летнего водителя вагона, перед ударом мужчина самопроизвольно качнулся в сторону трамвайного полотна, в результате чего произошло столкновение. Проводится провекра», — добавил Коноваленко.

Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. 

Напомним еще одно происшествие с участием пешехода и трамвая. В Краснодаре в январе в районе перекрестка улиц Ставропольской и Шевченко пешеход попал под вагон трамвая № 6 и скончался на месте. Очевидцы сообщали, что мужчина был пьян.

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