В Краснодаре трамвай сбил подростка в капюшоне и наушниках

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта unsplash.com

В Краснодаре 16 января произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход

Авария случилась в 20:25 на улице Садовой. По предварительным данным, 17-летний юноша переходил трамвайные пути в неположенном месте и не заметил трамвай. Произошло столкновение, пешехода госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Юноша был в капюшоне и с наушниками. Он переходил трамвайные пути в зоне видимости пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.

ДТП Краснодар Общественный транспорт
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