В Краснодаре трамвай сбил подростка в капюшоне и наушниках

В Краснодаре 16 января произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход

Авария случилась в 20:25 на улице Садовой. По предварительным данным, 17-летний юноша переходил трамвайные пути в неположенном месте и не заметил трамвай. Произошло столкновение, пешехода госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Юноша был в капюшоне и с наушниками. Он переходил трамвайные пути в зоне видимости пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.