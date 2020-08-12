В Кавказском заповеднике ограничили доступ на один из маршрутов

В Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ на один из маршрутов из-за повышенной пожароопасности

Маршрут № 14 «По долине реки Ачипсе» — одно из самых доступных направлений для похода без большого набора высоты и преодоления сложных препятствий. Тропа длиной 6 км начинается от Вольерного комплекса, идет вдоль правого притока реки Мзымты — по берегу реки Ачипсе вдоль кордона Лаура. Маршрут проходит через пойменный лес к берегу реки, далее по подвесному мосту через реку Ачипсе и по грунтовой дороге по левому берегу до впадения реки Ассара в Ачипсе. Маршрут заканчивается в устье реки Рудовой.

В пути следования туристы могут встретить диких животных и их следы: лис, кабанов, косуль, медведей. Сейчас из-за жаркой и сухой погоды в этом районе выросла угроза возникновения пожаров. Поэтому в пресс-службе заповедника сообщили, что ограничили доступ посетителей на маршрут. Приказ о его закрытии подписал директор Кавказского заповедника, основываясь на распоряжении постановления главы Сочи № 436.

Принятые ограничения будут действовать, пока сохраняется пожарная опасность на территории Большого Сочи и до отдельного распоряжения руководства Кавказского заповедника.