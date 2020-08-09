На Черноморском побережье Кубани объявили экстренное предупреждение по жаре

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 9 августа

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, в воскресенье с 14:30 до 16:00 на побережье Черного моря (за исключением Сочи) установится сильная жара, воздух нагреется до опасной отметки — 37 °С.

Из-за высокой температуры возрастет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий — например, пожаров в населенных пунктах и возгораний в лесах и на сельхозугодиях.