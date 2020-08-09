На Черноморском побережье Кубани объявили экстренное предупреждение по жаре
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 9 августа
По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, в воскресенье с 14:30 до 16:00 на побережье Черного моря (за исключением Сочи) установится сильная жара, воздух нагреется до опасной отметки — 37 °С.
Из-за высокой температуры возрастет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий — например, пожаров в населенных пунктах и возгораний в лесах и на сельхозугодиях.
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Кроме того, на Черноморском побережье до 12 августа действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю призвали сюблюдать меры пожарной безопасности и избегать воздействия высокой температуры.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 8 (861) 268-64-40 или 101.
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