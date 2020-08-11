СК начал проверку после того, как на Кубани 6-летняя девочка упала с лошади в клубе загородного отдыха

Краснодарский край

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В следственном комитете изучают обстоятельства происшествия в Динском районе, где ребенок получила травмы в конном клубе

Информацию о происшествии сообщила «Комсомольская правда-Кубань» 10 августа. По данным СМИ, семья краснодарцев отвезла шестилетнюю дочь в конный клуб в пригороде. Ребенка усадили на лошадь, после чего инструктор начала задавать темп животному, придерживая его за бразды. Лошадь рванула вперед, и девочка выпала из седла, в результате чего получила открытый перелом руки.

11 августа в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту публикаций в СМИ о случившемся в Динском районе организовали доследственную проверку.

Дети Динской район Следственный комитет

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