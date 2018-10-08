В горах Сочи вертолетом эвакуировали пастуха, который упал с лошади

Краснодарский край

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В горах в окрестностях Сочи 8 октября травмированного мужчину эвакуировали с горного перевала на вертолете МЧС России

В 7:30 в МЧС сообщили, что пастуху на Черкесском перевале у подножья горы Фишт требуется срочная помощь медиков. Звонивший рассказал спасателям, что несколько дней назад пожилой мужчина упал с лошади, после этого ему стало трудно передвигаться, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

К месту происшествия вылетели спасатели ЮРПСО на вертолете. Они эвакуировали мужчину, доставили его в Сочи на базу МЧС и передали врачам скорой помощи.

Пострадавшим оказался 66-летний житель Сочи. У него диагностировали травму позвоночника и перелом ребер. Мужчину госпитализировали.

МЧС Сочи
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