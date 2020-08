На Кубани мальчик ушел купаться в реке и пропал, СК начал проверку

View this post on Instagram

На Кубани в реке Кубань без вести пропал 12-летний мальчик! . Очевидец сообщает, что вчера, 10 августа в станице Ладожской около 12:00, паренёк со своей сестрой самовольно покинули отчий дом и пошли купаться к реке, где их ждали соседские дети.. . В какой-то момент мальчуган нырнул и исчез из виду, испуганная сестрёнка позвонила и рассказала о произошедшем отцу, который прибыл на место, чтобы найти своего ребёнка. . На данный момент уже более суток ведутся поиски ребёнка, шансы на его спасение, увы, ничтожно малы. На месте работают службы. . Берегите детей, пожалуйста! • • @tipich.krd — Жизнь города глазами его жителей. . @chp_krd2.0 — редакция «ЧП Краснодар»