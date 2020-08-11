На Кубани мальчик ушел купаться в реке и пропал, СК начал проверку

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 10 августа пропал ребенок, проводится проверка

Информация об исчезновении ребенка в станице Ладожской появилась в инстаграм-паблике «ЧП Краснодар» 11 августа. В посте сообщили, что 12-летний мальчик отправился купаться в реке с другими детьми и пропал.

В пресс-службе Усть-Лабинского района порталу Юга.ру сказали, что 10 августа примерно в 15:00 ребенок из местной многодетной семьи пошел к реке вместе с младшими сестрами. Через час одна из девочек рассказала родителям, что брат пропал. Ребенка могло унести течением, добавили в пресс-службе. К поискам подключили спасателей и полицию, однако найти мальчика не могут уже более суток.

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В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю отметили порталу Юга.ру 11 августа, что проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего:

«По окончании проверки будет принято процессуально решение».

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На Кубани в реке Кубань без вести пропал 12-летний мальчик! . Очевидец сообщает, что вчера, 10 августа в станице Ладожской около 12:00, паренёк со своей сестрой самовольно покинули отчий дом и пошли купаться к реке, где их ждали соседские дети.. . В какой-то момент мальчуган нырнул и исчез из виду, испуганная сестрёнка позвонила и рассказала о произошедшем отцу, который прибыл на место, чтобы найти своего ребёнка. . На данный момент уже более суток ведутся поиски ребёнка, шансы на его спасение, увы, ничтожно малы. На месте работают службы. . Берегите детей, пожалуйста! • • @tipich.krd — Жизнь города глазами его жителей. . @chp_krd2.0 — редакция «ЧП Краснодар»

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Дети Следственный комитет Усть-Лабинский район

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