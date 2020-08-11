На Кубани мальчик ушел купаться в реке и пропал, СК начал проверку

Информация об исчезновении ребенка в станице Ладожской появилась в инстаграм-паблике «ЧП Краснодар» 11 августа. В посте сообщили, что 12-летний мальчик отправился купаться в реке с другими детьми и пропал.

В пресс-службе Усть-Лабинского района порталу Юга.ру сказали, что 10 августа примерно в 15:00 ребенок из местной многодетной семьи пошел к реке вместе с младшими сестрами. Через час одна из девочек рассказала родителям, что брат пропал. Ребенка могло унести течением, добавили в пресс-службе. К поискам подключили спасателей и полицию, однако найти мальчика не могут уже более суток.