В Геленджике остановили работу аэропорта из-за угрозы «незаконного вмешательства»

Сообщения об эвакуации авиатерминала появились в соцсетях днем во вторник. В пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру сообщили, что поступило сообщение «об угрозе акта незаконного вмешательства в работу аэропорта». Из-за этого на вылет и прилет задержали рейсы: не смогли вылететь рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines в Москву, вовремя не прилетел самолет «Уральских авиалиний».

Транспортная полиция и сотрудники безопасности аэропорта провели «соответствующие мероприятия по безопасности». В 16:50 аэропорт восстановил работу в штатном режиме. На 18:30 все задержанные рейсы вылетели, добавили в пресс-службе.



Напомним, 3 августа в Сочи сообщили о минировании аэропорта и одного из роддомов, после чего началась проверка. В тот же день в Краснодаре эвакуировали ТЦ «Медиаплаза», а через несколько дней — OZ МОЛЛ, «СБС Мегамолл», «Галактика» и «Галерея». В обоих случаях полиция отказалась комментировать происходящее.