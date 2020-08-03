В Сочи проверяют сообщение о минировании аэропорта и роддома
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Сочи 3 августа поступило сообщение о минировании двух объектов
Видео с машинами спецслужб около роддома на улице Пластунской появилось в паблике «ЧП Сочи» «ВКонтакте» в 13:00. В пресс-службе УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что в полицию поступили сообщения о минировании международного аэропорта и одного из роддомов.
Сейчас проводится проверка, на место выехали специалисты.
Напомним, в середине июля в аэропорт Сочи поступила информация о возможном минировании рейса из Санкт-Петербурга. Самолет поставили на отдельную стоянку, после чего судно проверили полицейские и кинологи.