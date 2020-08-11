Под Темрюком нашли монету последнего крымского хана Шахина Гирая

В августе стало известно, что во время раскопок древнегреческой колонии Фанагории под Темрюком нашли монету времен Крымского ханства

Как рассказали в пресс-службе Института археологии РАН 11 августа, после отделения Крыма от Османской империи в 1774 году Шахин Гирай, дипломат при крымском хане Сахибе II Гирае, посетил Санкт-петербург и стал проводником российского влияния в Крыму. Затем Россия возвела его в должность главы кубанских ногайцев, а в 1777 году он при поддержке императрицы Екатерины II захватил Крым и стал ханом.

Монету Крымского ханства — бешлык — начали выпускать во время третьего года правления Шахина Гирая. На аверсе монеты написано «Хан Шахин Гирай», на оборотное стороне указано, что монета «чеканена в Бахчисарае 1191 года». По григорианскому календарю это 1779 год.

Однако пророссийская политика хана вызвала сопротивление у ногайской знати, после чего Шахин Гирай бежал из Бахчисарая в Кафу (Феодосию), а оттуда — в Керчь. После того, как в 1783 году хан отрекся от престола, Российская империя присоединила Крым к своим территориям. Бывший хан переехал в Россию и некоторое время жил в Тамани.