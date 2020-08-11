Капитан катера, который перевернулся в Анапе с 10 пассажирами на борту, был пьян

Краснодарский край

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11 августа в прокуратуре рассказали подробности происшествии, которое случилось в Анапе

Напомним, 27 июля от причала № 22 в Анапе отошел катер «Касатка-1» с 10 пассажирами — среди них четыре ребенка — и отправился на морскую прогулку. В 500 метрах от берега водитель превысил скорость, после чего катер толкнуло волной и он перевернулся. Всех отдыхающих выбросило за борт, однако никто из них не пострадал.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности).

11 августа в Новороссийской транспортной прокуратуре сообщили, что капитан судна был пьян во время поездки. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ (управление судном судоводителем, находящимися в состоянии опьянения). Также возбудили дело в отношении лица, которое эксплуатирует причал, по ч. 2 ст. 11.13 КоАП РФ (нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, находящихся в состоянии опьянения).

Анапа Происшествия Прокуратура Следственный комитет Черное море

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