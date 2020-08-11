Путин сообщил о создании в России вакцины против коронавируса. Но у нее нашлись критики

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Эксперты рассказали, как в России удалось так быстро создать вакцину от коронавируса и почему есть сомнения в ее эффективности

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации отечественного препарата против коронавируса — первого в мире. Глава государства сообщил, что одна из его дочерей уже привилась этой вакциной.

Выпускать вакцину будут Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и компания «Биннофарм». В оборот препарат должен поступить 1 января 2021 года.

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Однако накануне Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила письмо министру здравоохранения РФ Владимиру Мурашко с просьбой отложить регистрацию до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний, сообщил РБК со ссылкой на письмо.

В ассоциации выразили обеспокоенность тем, что применять вакцину планируют в первую очередь на пожилых гражданах, в то время как «на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей».

Также в АОКИ напомнили, что вакцину стали исследовать на сотрудниках центра до официального начала клинических испытаний.

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«Разработчик продолжает действовать в рамках героической парадигмы и считает себя вправе отступать от стандартов тестирования лекарственных средств. К сожалению, роль героев в данном случае отводится тем, кто вовсе не планировал ее играть, — простым гражданам России, относящимся к группам риска по COVID-19», — говорится в обращении АОКИ к Мурашко.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института Гамалеи Виктор Зуев объяснил телеканалу «360», как ученым удалось так быстро создать вакцину от COVID-19.

«Ничего удивительного нет. Вакцину эту сделали на той же платформе, что и против Эболы, вот почему она была сделана быстро. Не потому, что делали тяп-ляп, а потому, что делали ее уже высококвалифицированные люди по накатанной дороге, что называется», — рассказал Зуев.

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Начальник отдела организации фармаконадзора управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев заявил телеканалу «360», что критика АОКИ российской вакцины объясняется тем, что в ассоциацию входят фармкомпании, которые занимаются разработкой собственной вакцины от COVID-19.

Он также сообщил, что после регистрации препарата его продолжат тестировать на добровольцах, а каждое применение вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе. По его словам, это поможет выявлять, сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации и насколько она безопасна и эффективна.

Владимир Путин Коронавирус Медицина Наука Открытия ученых

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