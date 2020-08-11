Миллионный гость Сочи выбрал отель-замок «Богатырь»

Подарки и сюрпризы подготовили для отдыхающей из Краснодара Анны Рыжковой, которая приехала на курорт с мужем и двумя детьми и поселилась в отеле-замке «Богатырь».

«Совсем не ожидали, что прибудем в отель в таком необычном статусе! Давно мечтали отдохнуть в замке — это сказка для детей и взрослых. Обязательно заглянем в "Сочи Парк" — в прошлый раз не успели прокатиться на Змее Горыныче, готовы покорить американскую горку в этом году», — поделилась Рыжкова.

У входа в «Богатырь» гостей встретил генеральный управляющий отеля-замка Владимир Медведь.

«Мы стараемся организовать отдых с позиции качества, атмосферы и настроения и, признаюсь, стараемся угодить всем, будь то первый турист или миллионный. Но, безусловно, миллионному гостю Сочи повезло: мы уделим еще больше внимания отдыху этой семьи, будем рады помочь им на протяжении всего отпуска, — пообещал Медведь. — Если говорить о сезоне-2020 в целом, то он проходит на хорошем уровне, загрузка отеля соответствует прошлогодней».

В подарок от отеля семья Рыжковых получила сертификаты на романтический ужин в ресторане «Садко» и отдых в пляжном бунгало. Анимационная команда «Сочи Парка» устроила для туристов приветственное шоу.

«Отель-замок "Богатырь" расположен на берегу Черного моря в Олимпийском парке. Необычная архитектура и внутреннее оформление в стиле средневекового замка, уникальное расположение на территории тематического парка развлечений "Сочи Парка" и первоклассный сервис сделают отдых незабываемым», — заверили в пресс-службе «Сочи Парка».

Там отметили, что отсчет туристов ведется с 1 июня — момента, когда в отелях и санаториях курорта были частично отменены ограничения.

Напомним, что сочинский отель «Богатырь» запустил бронирование номеров с 1 июля.

Все последние новости можно узнать на сайте и в соцсетях парка. Для гостей семейного отеля-замка «Богатырь» вход в парк бесплатный.