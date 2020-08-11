В Анапе два вице-мэра ушли в отставку

Напомним, с октября 2017 года главой Анапы был Юрий Поляков, однако в конце июля 2020-го губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил город-курорт и раскритиковал ситуацию с застройкой дюн. После этого Поляков ушел в отставку, а и.о. главы курорта стал Василий Швец.

В пресс-службе мэрии Анапы уточнили, что Петров курировал вопросы капитального строительства, санаторно-курортного комплекса и туризма, архитектуры и градостроительной деятельности, Бузунова — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, работу архивного и жилищного отдела.

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