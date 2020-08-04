В Краснодаре ограничили движение еще на одной улице

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Адыгейской Набережной временно ограничат движение с 5 августа

Участок улицы Адыгейской Набережной отремонтируют от улицы Чехова до Майкопской. Ремонт начнется 5 августа в 6:00. Его планируют завершить к 19 августа.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установлены временные дорожные знаки и ограждения», — пояснили в департаменте транспорта и дорожного движения.

Ограничения движения введут на участке Адыгейской Набережной от улицы Чехова до переулка Дубинского.

Напомним, накануне в администрации Краснодара обсудили планы по ремонту дорог в краевой столице. Специалисты разрабатывают проекты 29 объектов улично-дорожной сети.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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