В Краснодаре ограничили движение еще на одной улице
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре на улице Адыгейской Набережной временно ограничат движение с 5 августа
Участок улицы Адыгейской Набережной отремонтируют от улицы Чехова до Майкопской. Ремонт начнется 5 августа в 6:00. Его планируют завершить к 19 августа.
«Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установлены временные дорожные знаки и ограждения», — пояснили в департаменте транспорта и дорожного движения.
Ограничения движения введут на участке Адыгейской Набережной от улицы Чехова до переулка Дубинского.
Напомним, накануне в администрации Краснодара обсудили планы по ремонту дорог в краевой столице. Специалисты разрабатывают проекты 29 объектов улично-дорожной сети.
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