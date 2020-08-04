В Краснодаре ограничили движение еще на одной улице

Участок улицы Адыгейской Набережной отремонтируют от улицы Чехова до Майкопской. Ремонт начнется 5 августа в 6:00. Его планируют завершить к 19 августа.

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