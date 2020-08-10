Бывший премьер-министр Адыгеи перейдет в постпредство республики при губернаторе Кубани

10 августа стало известно, что бывшего главу кабинета министров Адыгеи Александра Наролина переведут на работу в постоянное представительство республики при губернаторе Краснодарского края

Как сообщали Юга.ру, 4 августа премьер-министр Александр Наролин ушел в отставку по собственному желанию, из-за перехода на новую должность. 10 августа глава региона Мурат Кумпилов добавил, что уход был вызван также состоянием здоровья. Он отметил, что Наролин перейдет в постоянное представительство Адыгеи при губернаторе Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Кумпилова.

Сейчас официальный представитель Адыгеи в администрации соседнего Краснодарского края — Нальбий Гатагу. О кадровом решении в отношении него пока не сообщалось.