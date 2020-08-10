В Сочи нашли питомник, который снабжал уличных фотографов животными для незаконных фотосессий

Краснодарский край

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Власти Сочи рассказали 10 августа о рейде, в ходе которого нашли нелегальный питомник с дикими животными

Специалисты проводили рейд в Лазаревском районе Сочи и обнаружили нелегальный питомник с экзотическими животными. Оказалось, что он снабжал уличных фотографов животными для незаконных фотосессий с туристами. Участники межведомственной группы изучили условия содержания зверей и признали их неудовлетворительными.

У владельца питомника забрали двух яванских макак и трех попугаев ара, их поместили в специализированные вольеры. Собственника оштрафовали.

В пресс-службе администрации Сочи отметили 10 августа, что при обнаружении подобных питомников граждане могут обращаться по телефону 8 (861) 264-29-65.

Напомним, в конце июля прокутарура провела проверку в зоопарке напротив здания краевой администрации в Краснодаре. Ведомство выяснило, что там незаконно содержат игуан, крокодилов, лемуров, змей и других животных. Началась доследственная проверка.

Животные Сочи

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