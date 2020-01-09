Роскосмос показал, как Краснодар, Геленджик, Анапа и Новороссийск выглядят с орбиты

Роскосмос в начале января опубликовал фотографии городов России, сделанные с борта Международной космической станции. На них есть Анапа, Геленджик, Новороссийск и Краснодар

Ночные снимки городов России с высоты 420 км опубликованы на странице Роскосмоса в фейсбуке. Фотографии с околоземной орбиты сделал космонавт Олег Кононенко, который работал на МКС в 2018 году. Помимо Краснодара и трех черноморских городов — Анапы, Геленджика и Новороссийска — на кадры попали Москва и Санкт-Петербург, а также Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Иркутск, Оренбург, Самара, Саратов и Тверь.