На Кубани зафиксировали меньше 100 случаев коронавируса за сутки

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае к 10 августа COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 375 человек

За последние сутки в России зафиксировали 5 тыс. 118 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Только 26,5% инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Также за сутки в России выздоровели 3 тыс. 259 человек, а 70 пациентов умерли.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 было выявлено в Москве (+694), Свердловской области (+179) и Санкт-Петербурге (+157).

Читайте также:

Федеральный оперштаб приводит следующие данные по числу носителей на юге и Северном Кавказе: Ростовская область — 128, Ставропольский край — 125, Краснодарский край — 97, Дагестан — 49, Крым — 32, Адыгея — 20, Ингушетия — 16, Кабардино-Балкария — 15, Карачаево-Черкессия — 12, Северная Осетия — 6, Чечня и Севастополь — по 5.

Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 892 тыс. 654 человек в 85 регионах. При этом 696 тыс. 681 больных выздоровели, а 15 тыс. 1 скончались.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что за сутки в регионе выявили 97 новых носителей коронавируса, заболели 55 женщин и 42 мужчины. Возраст пациентов — от 3 лет до 91 года.

Один инфицированный трехлетний ребенок лечится в Белоглинском районе, в Краснодаре заболели дети шести и девяти лет, в Сочи — дети в возрасте трех и одиннадцати лет, а в Горячем Ключе — десятилетний.

Новые случаи распределились по муниципалитетам так:

  • в Краснодаре — 19;
  • в Сочи — 11;
  • в Крыловском районе — 10;
  • в Каневском, Ейском и Северском районах — по 5;
  • в Кущевском и Усть-Лабинском районах — по 4;
  • в Горячем Ключе и Курганинском районе — по 3;
  • в Новороссийске, Армавире, Динском, Лабинском, Славянском, Выселковском, Тимашевском районах — по 2;
  • в Белореченском, Тихорецком, Староминском, Абинском, Мостовском, Темрюкском, Кавказском, Калининском, Отрадненском, Павловском, Туапсинском, Новопокровском и Крымском районах — по 1.

Читайте также:

За весь период в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 26 тыс. 460 человек, включая 3 тыс. 356 детей. В стационарах с неподтвержденным коронавирусом лечатся 3 тыс. 575 человек, из них 117 детей. В поликлиниках наблюдаются 5 тыс. 285 человек, в том числе 661 ребенок. В лабораториях региона за все время провели 659 тыс. 284 тестирований на COVID-19.

Всего за время пандемии на Кубани COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 375 человек, в том числе у 692 детей. Из больниц с выздоровлением выписали 8 тыс. 96 пациентов (+42 за сутки), однако 131 человека спасти не удалось (+2 летальных случая за прошлые сутки). Еще 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.

Напомним, 2 августа, впервые за все время пандемии на Кубани зафиксировали более 100 новых случаев заражения COVID-19 за сутки — в регионе выявили 107 инфицированных в возрасте от 4 месяцев до 88 лет. После этого число заболевших стало увеличиваться, достигнув максимума 6 августа (+125), однако со следующего дня начался спад. Так, накануне в регионе выявили 105 инфицированных.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре временно изменится маршрут четырех трамваев
На Кубани зафиксировали меньше 100 случаев коронавируса за сутки
В Юбилейном микрорайоне Краснодара сгорела маршрутка
Россия открыла авиасообщение с Турцией
Высокогорный слет молодежи в Адыгее перенесли на год
Судью отстранили после игры «Сочи» со «Спартаком», которая закончилась ничьей

Лента новостей

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Статьи

«Порой стыдно как минимум три раза в неделю»

Посмотрели за вас большое интервью Вениамина Кондратьева

Статьи

Июль без пластика

Личный опыт нашего редактора

Реклама на портале