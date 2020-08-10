На Кубани зафиксировали меньше 100 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае к 10 августа COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 375 человек

За последние сутки в России зафиксировали 5 тыс. 118 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Только 26,5% инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Также за сутки в России выздоровели 3 тыс. 259 человек, а 70 пациентов умерли .

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 было выявлено в Москве (+694), Свердловской области (+179) и Санкт-Петербурге (+157).

Федеральный оперштаб приводит следующие данные по числу носителей на юге и Северном Кавказе: Ростовская область — 128, Ставропольский край — 125, Краснодарский край — 97 , Дагестан — 49, Крым — 32, Адыгея — 20, Ингушетия — 16, Кабардино-Балкария — 15, Карачаево-Черкессия — 12, Северная Осетия — 6, Чечня и Севастополь — по 5.

Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 892 тыс. 654 человек в 85 регионах. При этом 696 тыс. 681 больных выздоровели, а 15 тыс. 1 скончались .

В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что за сутки в регионе выявили 97 новых носителей коронавируса, заболели 55 женщин и 42 мужчины. Возраст пациентов — от 3 лет до 91 года. Один инфицированный трехлетний ребенок лечится в Белоглинском районе, в Краснодаре заболели дети шести и девяти лет, в Сочи — дети в возрасте трех и одиннадцати лет, а в Горячем Ключе — десятилетний.

Новые случаи распределились по муниципалитетам так: в Краснодаре — 19;

в Сочи — 11;

в Крыловском районе — 10;

в Каневском, Ейском и Северском районах — по 5;

в Кущевском и Усть-Лабинском районах — по 4;

в Горячем Ключе и Курганинском районе — по 3;

в Новороссийске, Армавире, Динском, Лабинском, Славянском, Выселковском, Тимашевском районах — по 2;

в Белореченском, Тихорецком, Староминском, Абинском, Мостовском, Темрюкском, Кавказском, Калининском, Отрадненском, Павловском, Туапсинском, Новопокровском и Крымском районах — по 1.

За весь период в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 26 тыс. 460 человек, включая 3 тыс. 356 детей. В стационарах с неподтвержденным коронавирусом лечатся 3 тыс. 575 человек, из них 117 детей. В поликлиниках наблюдаются 5 тыс. 285 человек, в том числе 661 ребенок. В лабораториях региона за все время провели 659 тыс. 284 тестирований на COVID-19.

Всего за время пандемии на Кубани COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 375 человек, в том числе у 692 детей . Из больниц с выздоровлением выписали 8 тыс. 96 пациентов (+42 за сутки), однако 131 человека спасти не удалось (+2 летальных случая за прошлые сутки) . Еще 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.