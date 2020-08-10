Судью отстранили после игры «Сочи» со «Спартаком», которая закончилась ничьей

Краснодарский край, Вся Россия

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«Спартак» 9 августа встретился с «Сочи» в первом туре Тинькофф РПЛ

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и собрала 10 тыс. 738 зрителей. Итоговый счет на табло показал 2:2. Первый гол встречи на 8-й минуте забил нападающий москвичей Александр Соболев. Он посвятил мяч умершей несколько дней назад матери: во время празднования гола спортсмен снял игровую футболку, под которой была еще одна с портретом матери. За это он получил желтую карточку. Преимущество удвоил Джордан Ларссон на 10-й минуте.

«Сочи» в этом матче дважды забил с пенальти: на 15-й минуте его реализовал Дмитрий Полоз, а на 90-й — Кристиан Нобоа. Оба момента вызвали у болельщиков вопросы.

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не хочет участвовать в «клоунаде» и снимется с чемпионата, сообщил «Спорт-Экспресс».

Позже глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что арбитра Василия Казарцеа отстранили от работы. В отношении видеоассистента Алексея Еськова проведут разбирательство. Их могут проверить на детекторе лжи.

«В эпицентре внимания, как и в июне с июлем, вновь оказались арбитры. Похожее судейство мы уже видели в концовке прошлого сезона. Игрок сочинцев бьет по воротам, Максименко отражает ногой мяч, летевший в угол. Казалось, опасность миновала. Ничего подобного! Судья Казарцев вместе с ВАРом вновь разглядел пенальти. Это было похоже на издевательство! После матча зрители проводили нашу команду аплодисментами, и у всех спартаковцев было такое чувство, что их обокрали…», — написали после игры в пресс-службе «Спартака».

РПЛ ФК «Сочи» ФК «Спартак» Футбол

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