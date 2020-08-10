Судью отстранили после игры «Сочи» со «Спартаком», которая закончилась ничьей

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и собрала 10 тыс. 738 зрителей. Итоговый счет на табло показал 2:2. Первый гол встречи на 8-й минуте забил нападающий москвичей Александр Соболев. Он посвятил мяч умершей несколько дней назад матери: во время празднования гола спортсмен снял игровую футболку, под которой была еще одна с портретом матери. За это он получил желтую карточку. Преимущество удвоил Джордан Ларссон на 10-й минуте.

«Сочи» в этом матче дважды забил с пенальти: на 15-й минуте его реализовал Дмитрий Полоз, а на 90-й — Кристиан Нобоа. Оба момента вызвали у болельщиков вопросы.