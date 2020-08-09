В начале недели на Кубань придут дожди, но жара останется

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 10, 11 и 12 августа

По данным гидрометцентра Кубани, днем и вечером 10 августа в регоине в предгорных и горных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью воздух остынет до 17-22 °С, в восточной части края и предгорных районах похолодает до 12-17 °С, однако днем столбики термометров поднимутся до 30-35 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Краснодаре в понедельник сохранится солнечная и ветреная погода, воздушные потоки будут двигаться со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-22 °С, днем — 32-34 °С.

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На Черноморском побережье 10 августа обещают сухую погоду и усиление ветра — 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с; в районе Новороссийска — 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, а ночью и утром — до 21-23 м/с. Ночью воздух остынет до 20-25 °С, днем термометры покажут 30-35 °С.

11 и 12 августа в южной половине Краснодарского края ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ночные температуры — 17-22 °С, в предгорных районах — 12-17 °С, днем будет 28-33 °С. Ветер — 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. 

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 11 августа в Краснодаре будет ясная погода, а к середине недели в небе появятся облака. В ночные часы температура опустится до 19-21 °С, днем вторника воздух прогреется до 35 °С, в среду будет чуть свежее — до 32 °С. Ветер слабый, 2-3 м/с. Индекс ультрафиолетового излучения — 8, высокий

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На Черноморском побережье 11 августа местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью — 19-24 °С, днем — 29-34 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях (данные на 9 августа): Новороссийск — 24 °C, Темрюк, Анапа, Геленджик — 25 °C, Ейск и Приморско-Ахтарск — 26 °C, Туапсе и Сочи — 27 °C.

Напомним, что в Краснодарском крае до 12 августа действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

Азовское море Краснодар Новороссийск Погода Черное море

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