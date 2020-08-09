В Новороссийске горит лес на площади 4 га
В лесу под Новороссийском ранним утром 9 августа начался пожар
В 4:20 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС сообщили о возгорании в Новороссийском лесничестве. Прибывшие на место пожарные установили, что горит лесная подстилка на площади 4 га. На месте работают 71 человек и 24 единицы спецтехники.
К 6:50 спасатели локализовали пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В паблике «Новороссийск ДТП» рассказали, что горит сосновый лес в микрорайоне Мефодиевка.
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UPD: В 13:00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.
Напомним, 8 августа на Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса. На Черноморском побережье оно будет действовать до 12 августа, сообщили 9 августа в пресс-службе краевого управления МЧС.
Ранее Юга.ру писали о пожаре в Новороссийске, который произошел 6 августа. Тогда в поселке Мысхако сгорел частный дом, его хозяин погиб в огне.
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