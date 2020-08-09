В Новороссийске горит лес на площади 4 га

В лесу под Новороссийском ранним утром 9 августа начался пожар

В 4:20 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС сообщили о возгорании в Новороссийском лесничестве. Прибывшие на место пожарные установили, что горит лесная подстилка на площади 4 га. На месте работают 71 человек и 24 единицы спецтехники.

К 6:50 спасатели локализовали пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В паблике «Новороссийск ДТП» рассказали, что горит сосновый лес в микрорайоне Мефодиевка.